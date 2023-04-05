МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Минфин России изучает технические аспекты администрирования средств иностранных инвесторов, которые вышли на российский рынок после февраля 2022 года, для либерализации их вывода, сказал журналистам в кулуарах форума информационных технологий InfoSpace директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж

"Дискуссия проходит хорошо. Концептуально чувствуем поддержку на всех уровнях. Все понимают, что для привлечения денег из-за рубежа мы должны снять ограничения на то, чтобы эти деньги выводить. Ключевой вопрос — это вопрос администрирования этих денег", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как протекает дискуссия по вопросу снятия ограничений для иностранных инвесторов, которые вышли на российский рынок после февраля 2022 года.

"Пока у нас нет цифрового рубля — как их покрасить для того, чтобы потом эти деньги выводить? Сейчас как раз технический аспекты этого (вопроса — ред.) прорабатываются", — отметил представитель Минфина. По словам Чебескова, он надеется, что в скором времени "мы каким-то образом сможем это реализовать".

В конце марта первый вице-премьер России Андрей Белоусов назвал справедливой идею снять ограничения для иностранных инвесторов на уплату дивидендов и даже на вывод инвестиций, если они продолжали вложения в экономику РФ после введения масштабных санкций Запада.

В середине марта Белоусов уже говорил, что есть предложение существенно ослабить ограничения для инвесторов, которые вышли на российский рынок после февраля 2022 года. Он тогда отмечал, что и сейчас никто не запрещает компаниям выплату дивидендов, однако средства, выплаченные иностранным акционерам, аккумулируются на счетах типа "С".

В конце февраля об инициативе снятия капитальных ограничений рассказывал директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. По его словам, власти рассматривают возможность снятия капитальных ограничений для новых инвестиций, чтобы стимулировать приток средств из дружественных стран.