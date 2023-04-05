МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март увеличился на 799,66 миллиарда рублей — до 11,906 триллиона рублей, а в долларах — на 7,21 миллиарда, до 154,451 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ. Россия с 7 апреля сократит продажу валюты по бюджетному правилу

"По состоянию на 1 апреля 2023 года объем ФНБ составил 11 906 061,4 миллиона рублей или 7,9% ВВП, прогнозируемого на 2023… что эквивалентно 154 451,1 миллиона долларов", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,712 триллиона рублей, или 87,072 миллиарда долларов (4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).

На 1 марта объем ФНБ составлял 11,106 триллиона рублей, или 7,4% ВВП, прогнозируемого на 2023 год (эквивалент 147,237 миллиарда долларов). Объем ликвидных активов фонда в начале прошлого месяца составлял эквивалент 6,446 триллиона рублей, или 85,457 миллиарда долларов, что составляло 4,3% прогнозного ВВП на 2023 год.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 апреля было размещено 10,399 миллиарда евро, 292,589 миллиарда юаней, 140,7 миллиона рублей, 527,382 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 648,927 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 595,596 миллиарда рублей и 2,082 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,434 миллиарда рублей. Эксперты дали прогноз, как продажи юаней из ФНБ скажутся на курсе рубля

Еще 2,42 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 74,508 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей — в привилегированные акции РЖД, 11,852 миллиарда рублей — в облигации авиакомпании "Сибирь", 58,334 миллиарда рублей — в обыкновенные акции ГТЛК и 2,299 миллиарда рублей — в облигации авиакомпании "Уральские авиалинии".

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 11,206 миллиарда рублей, что эквивалентно 150,5 миллиона долларов.