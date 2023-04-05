МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ в марте 2023 года направил 137,071 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого 7,479 миллиарда юаней и 11,863 тонны золота, говорится в материалах на сайте министерства. Объем ФНБ достиг 11,906 триллиона рублей

"В марте 2023 года… часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 7 479,1 миллиона китайских юаней и 11 862,9 килограмма золота в обезличенной форме была реализована за 137 071,2 миллиона рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", – говорится в сообщении.

В конце прошлого года Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США и устанавливает гибкие доли активов в других активах. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота — 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.