МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Минфин России на безлимитных аукционах в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 76,7 миллиарда рублей по номиналу при совокупном спросе в 112,6 миллиарда, свидетельствуют данные министерства. Минфин разместил ОФЗ на 6,2 миллиарда рублей при спросе в 17,3 миллиарда

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26242 с погашением в августе 2029 года на 70,54 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 95,547% от номинала, средневзвешенная цена — 95,5918% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,19% годовых, средневзвешенная доходность — 10,18% годовых. Спрос — 95,331 миллиарда рублей.

На втором аукционе министерство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 6,209 миллиарда рублей. Цена отсечения составила 75,08% от номинала, средневзвешенная цена — 75,0854% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 10,79% годовых, средневзвешенная доходность — также 10,79% годовых. Спрос — 17,291 миллиарда рублей.

Объем остатков, доступных для размещения в выпусках, составлял 463,5 и 41 миллиард рублей соответственно.

ПЕРВЫЕ АУКЦИОНЫ

В течение прошедшей недели цены госбумаг изменялись разнонаправленно, но преимущественно понизились по ее итогам, в результате чего доходности в среднем по рынку ОФЗ с постоянным купоном выросла на 2 базисных пункта, рассказал РИА Новости главный аналитик по долговым рынкам БК "Регион" Александр Ермак.

Наибольшее повышение в пределах 7-13 базисных пунктов было зафиксировано по среднесрочным выпускам со сроком обращения три с половиной — восемь с половиной лет. На дальнем конце кривой доходность повысилась в пределах 1-5 базисных пунктов. "Очевидно, что ситуация на вторичном рынке и предопределила столь разные результаты прошедших сегодня первых во втором квартале аукционов по размещению ОФЗ", — отметил он.

На аукционе по размещению ОФЗ 26242 доходность осталась на уровне предыдущего аукциона, который проходил две недели назад, но премия инвесторам сократилась до 5 с 9 базисных пунктов на предыдущем аукционе. При этом спрос стал максимальным за все время размещения бумаг выпуска. На 15 из 70 удовлетворенных заявок с объемом 1,02-20,5 миллиарда рублей пришлось 90,3% от общего объема размещения.

Спрос на аукционе по размещению ОФЗ 26240 стал минимальным за все время размещения этого выпуска. "Минфин ограничил премию инвесторов 4 базисными пунктами, не допустив достижения по доходности отметки в 10,8% годовых, которая имеет определенную психологическую важность в текущих условиях. Из 30 удовлетворенных сделок только две были крупными и одинаковыми по объему (порядка 1,315 миллиарда рублей каждая), на долю которых пришлось 42,4% от общего объема", — сообщил эксперт.

Минфин России в целом во втором квартале 2023 года планирует предложить на аукционах облигации федерального займа на 850 миллиардов рублей по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 50 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 400 миллиардов рублей, от 10 лет — также 400 миллиардов.