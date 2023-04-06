ХАНОЙ, 6 апр — ПРАЙМ. Инструменты для наращивания независимых расчетов между Россией и Вьетнамом могут быть расширены, часть из них уже прорабатывается, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе пленарной сессии российско-вьетнамской межправкомиссии. Шри-Ланка намерена закупать удобрения с расчетами в нацвалютах

"Есть инструменты для наращивания независимых расчетов. Часть из них уже запущены, и их действие может быть расширено (Вьетнамско-российский совместный банк – ред.) Часть прорабатывается, и надеюсь, вскоре будет развернута полномасштабно", — сказал он.

По словам Чернышенко, Россия готова работать над созданием комфортных условий для развития деловых связей между компаниями РФ и Вьетнама. В частности, у представителей российского бизнеса есть предложения по совместным проектам в области искусственного интеллекта, образования, фиджитал-спорта, туризма, а также логистической инфраструктуры, автопрома, фармацевтики.

"Именно в этом видим основной драйвер роста и углубления наших двусторонних отношений", — подчеркнул вице-премьер РФ.

В свою очередь вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха в приветственном слове отметил, что обсудил с Чернышенко вопросы энергетики и изменения климата. "И я считаю, что на этом заседании мы должны достичь конкретных результатов для того, чтобы повысить эффективность работы всех ведомств", — добавил он.