Банк России не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей
ЦБ заявил, что не обсуждает "окрашивание" цифровых рублей для отслеживания операций с ними
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Банк России не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей для отслеживания операций с ними, подобные расчеты и так оставляют цифровой след, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"У нас нет пока, и мы не ведем обсуждение, что каким-то образом должны цифровые рубли действительно либо маркироваться, либо окрашиваться для каких-то целей", — ответила она на соответствующий вопрос в ходе заседания рабочей группы Госдумы, где рассматривается отчет ЦБ за прошлый год.
Скоробогатова отметила, что все безналичные расчеты имеют цифровой след, и при наличии соответствующего закона информация о таких платежах может отслеживаться.
"У нас есть, например, гособоронзаказ, мы его прослеживаем определенным образом: там есть код по таким операциям, мы его видим… То есть здесь нет никаких отличий: цифровой рубль или это безналичный, потому что и там, и там — цифровой след", — пояснила она.
https://1prime.ru/finance/20230406/840303506.html
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