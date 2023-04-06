МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Банк России полагает, что в течение 5-7 лет система трансграничных расчетов совершенно изменится – она будет основана на национальных цифровых валютах, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Банк России не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей

"На горизонте 5-7 лет мы увидим совершенно другую систему трансграничных расчетов, уже основанную на национальных цифровых валютах", — сказала она в ходе заседания рабочей группы Госдумы, где рассматривается отчет ЦБ за прошлый год.

"Цифровой рубль, когда платформа будет протестирована и готова, — это новая возможность создать систему трансграничных расчетов. Потому что в этом случае уже те регуляторы, которые цифровые национальные валюты выпускают, могут с нами интегрироваться напрямую, и мы в этом случае SWIFT не задействуем ни в коем случае", — подчеркнула Скоробогатова.

По ее словам, для реализации этого механизма есть разные технические варианты: либо через прямую интеграцию, либо через "какие-то объединенные платформы". "Но это, я думаю, будущее", — добавила она.