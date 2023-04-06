Банк России предсказал кардинальное изменение трансграничных расчетов
ЦБ считает, что система трансграничных расчетов совершенно изменится за пять – семь лет
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Банк России полагает, что в течение 5-7 лет система трансграничных расчетов совершенно изменится – она будет основана на национальных цифровых валютах, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"На горизонте 5-7 лет мы увидим совершенно другую систему трансграничных расчетов, уже основанную на национальных цифровых валютах", — сказала она в ходе заседания рабочей группы Госдумы, где рассматривается отчет ЦБ за прошлый год.
"Цифровой рубль, когда платформа будет протестирована и готова, — это новая возможность создать систему трансграничных расчетов. Потому что в этом случае уже те регуляторы, которые цифровые национальные валюты выпускают, могут с нами интегрироваться напрямую, и мы в этом случае SWIFT не задействуем ни в коем случае", — подчеркнула Скоробогатова.
По ее словам, для реализации этого механизма есть разные технические варианты: либо через прямую интеграцию, либо через "какие-то объединенные платформы". "Но это, я думаю, будущее", — добавила она.
https://1prime.ru/finance/20230406/840304039.html
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