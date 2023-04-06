МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Объем валютных депозитов россиян в феврале упал до минимальных с ноября 2008 года 52 миллиардов долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России. В ЦБ допустили ухудшение ситуации с долговой нагрузкой компаний

Согласно информации ЦБ, валютные депозиты населения в конце зимы уменьшались девятый месяц подряд — в этот раз на 3%, или 1,6 миллиарда долларов — до 52 миллиардов долларов. Это стало минимальным значением с ноября 2008 года, когда показатель находился на уровне 39 миллиардов долларов.

Средства компаний в иностранной валюте в конце зимы уменьшились на 0,8%, или на 763,6 миллиона долларов, — до 117,2 миллиарда долларов, оставаясь вблизи минимумов октября 2020 года.

В результате, по данным ЦБ, в феврале показатель валютизации депозитов увеличился на 0,6 процентного пункта и составил 16,1%, оставаясь при этом вблизи минимального за последние годы уровня. Валютизация депозитов населения составила 10,3% против 10,1% в январе, а депозитов нефинансовых организаций — 22,9% против 21,9% месяцем ранее.