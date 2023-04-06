МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников обратил внимание председателя правительства РФ Михаила Мишустина на приоритет председательства в гуманитарном сотрудничестве, а также предложил на базе Межгосударственного банка СНГ создать платежный хаб. Мишустин оценил эффективность ЕАЭС

Мишустин в четверг провел встречу с депутатами Госдумы, которые не успели задать свои вопросы во время отчета правительства в Госдуме 23 марта.

"Я задать свой вопрос хотел в парламенте по экономическому евразийскому союзу, СНГ в целом. Специально, потому что понимаю всю важность этой работы сегодня…я хотел бы обратить ваше внимание на приоритеты российского председательства которые есть…но есть одно из приоритетов председательства — это гуманитарное сотрудничество", — сказал он в ходе встречи.

По словам парламентария, многие страны "увязывают" между собой гуманитарное и экономическое сотрудничество.

"И не только по развитию русского языка, русских школ, но и по многим другим вопросам… Мне показалось, что правительство может в рамках межправкомиссии двухстороннего сотрудничества, так и в рамках объединений жёстче увязывало бы эти вопросы и нам было бы легче осуществлять эти, в том числе, и законодательное обеспечение этих вопросов", — пояснил депутат.

Также парламентарий отметил тему таможенных отчислений.

"Сейчас мы пришли к тому, что можно это реализовать по программам таможенных отчислений, по мере готовности стран", — добавил Калашников.

Депутат также предложил Мишустину создать на базе Межгосударственного банка СНГ "платежный хаб".

"Также как и создан Межгосбанк СНГ… Сейчас на базе его можно было бы создать платежный хаб и евразийский и СНГ. И мне кажется, это тоже правительству сегодня по плечу", — пояснил он.

В заключение, депутат отметил, что 18 апреля будут проведены парламентские слушания по евразийскому экономическому союзу и "правительство активно там участвует по формированию рекомендаций".