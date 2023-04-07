МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 31 марта составил 16,856 триллиона рублей после 16,879 триллиона на 24 марта, сообщил Банк России. Банк России не обсуждает вопрос об "окрашивании" цифровых рублей

Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 23 миллиарда рублей, или на 0,14%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.