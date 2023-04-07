Денежная база России в узком определении снизилась за неделю
Денежная база России в узком определении снизилась за неделю по 31 марта на 0,14 процента
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МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 31 марта составил 16,856 триллиона рублей после 16,879 триллиона на 24 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 23 миллиарда рублей, или на 0,14%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/finance/20230407/840314154.html
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