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2023
https://1prime.ru/finance/20230407/840318502.html
В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 29–30 (2425–2426)
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В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 29–30 (2425–2426). В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы: — методические рекомендации по... ПРАЙМ, 07.04.2023
банки, финансы, новости, вестник банка россии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 29–30 (2425–2426).
В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:
— методические рекомендации по унификации подходов к формированию кредитными организациями отчетных данных и иной информации по отдельным предметным областям для представления в Банк России № 5-МР от 16.03 2023.