МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 29–30 (2425–2426).

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— методические рекомендации по унификации подходов к формированию кредитными организациями отчетных данных и иной информации по отдельным предметным областям для представления в Банк России № 5-МР от 16.03 2023.