МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы Украины превышают 30 миллиардов долларов, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Медведев предрек полное исчезновение Украины

"Наша экономика показывает стабильную динамику, наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет — они превышают 30 миллиардов долларов. Стабильной экономика считается, когда покрытие золотовалютных резервов на три месяца импорта хватает, а у нас на пять", — сказал Устенко в эфире телеканала "Рада".

Ранее в Национальном банке Украины сообщали, что международные (золотовалютные) резервы Украины в феврале снизились на 3,5% и составили на 1 марта 28,86 миллиарда долларов. В феврале Нацбанк сообщил, что международные резервы Украины выросли за январь на 5% и почти достигли 30 миллиардов долларов.