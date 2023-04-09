МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Туристам, которым для отдыха на майские праздники необходима валюта, лучше покупать ее ближе к концу апреля, поскольку нефтяники будут продавать ее для уплаты апрельских налогов, и курс будет выгоднее, чем сейчас, прокомментировал РИА Новости старший экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Маркетплейс Wildberries запустил новый портал туристических услуг

С начала апреля доллар максимально подскакивал на 5,9 рубля, до 83,5 рубля, после чего в пятницу откатился в район 81 рубля в рамках фиксации прибыли игроками рынка, как говорят эксперты.

"Покупки валюты под майские праздники сейчас принесут убыток, поскольку рубль еще укрепится к доллару. Покупать стоит ближе к окончанию месяца. 28 апреля будут платить апрельский налог нефтяные компании, под это дело они будут продавать валюту. Ожидается рост продаж валюты экспортерами в рамках улучшения налоговой конъюнктуры в нефтегазовой отрасли. Рубль укрепится, и можно подкупить валюту для отпуска", — советует эксперт.