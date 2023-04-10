МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Определенные шаги в импортозамещении на рынке платежного оборудования уже были сделаны, но альтернатива оборудованию и инфраструктуре в России находится не всегда, и проблема требует системного решения, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России. В Госдуме предложили создать платежный хаб на базе Межгосбанка СНГ

"Мы поддерживаем вопрос импортозамещения в целом, и определенные шаги в этой области уже были сделаны. При этом, если российское программное обеспечение и операционные системы могут заместить зарубежные, и такие аналоги есть, то с оборудованием и инфраструктурой ситуация отличается: альтернативы есть не всегда. Мы считаем, что это системная задача, которая требует решения в том числе на уровне производителей", — прокомментировали ситуацию в Центробанке.

На остроту проблемы обратили внимание в Ассоциации банков России (АБР). РИА Новости ознакомилось с копией письма, в котором ассоциация попросила Минпромторг выделить субсидии для представителей платежной индустрии на программу замещения платёжных терминалов в связи с прекращением работы в РФ лидера мирового рынка — французской компании Ingenico. По данным ассоциации, на нее приходится примерно половина всех работающих терминалов в России, или около 2 миллионов.

Вместе с тем, выбор как поставщиков, так и типов оборудования "всегда остается на стороне бизнеса", исходя из своих потребностей и рыночных условий, также подчеркнул регулятор. А что касается вопроса выделения субсидий и определения их размеров, то это относится к компетенции правительства, заключили в ЦБ.