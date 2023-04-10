ТАШКЕНТ, 10 апр — ПРАЙМ. Валовые золотовалютные резервы Узбекистана, включая валютные активы и монетарное золото, в январе-марте 2023 года снизились на 1% и составили 35,438 миллиарда долларов, сообщает в понедельник ЦБ страны на своем сайте. Объем продаж продукции из Узбекистана на Wildberries вырос в два раза

По данным ЦБ, объем монетарного золота увеличился на 1,1% — до 24,255 миллиарда долларов, активы в иностранной валюте снизились на 13,2% — до 10,114 миллиарда.

При этом физический объем монетарного золота за три месяца этого года снизился до 12,3 миллиона тройских унций против 12,7 миллиона тройских унций по итогам 2022 года, указывают данные регулятора.

По данным ЦБ республики, золотовалютные резервы Узбекистана по итогам 2022 года увеличились на 1% по сравнению с 2021 годом и составили 35,768 миллиарда долларов.