МИНСК, 10 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Белоруссии в марте замедлилась до 6% против 11,7% в феврале, сообщается на сайте статкомитета страны. Белоруссия начнет получать обратный акциз в нефтепереработке

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в марте 2023 года по сравнению с февралем 2023 года составил 100,6%, с декабрем 2022 года – 102,6%", — говорится в сообщении на сайте комитета. Согласно ему, в марте текущего года к марту 2022 года потребительские цены выросли на 6%.

Отмечается, что "базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в марте 2023 года по сравнению с февралем 2023 года составил 100,5%, с декабрем 2022 года – 101,3%".

По информации комитета, цены на продовольственные товары в марте по сравнению с февралем выросли на 0,7%, по сравнению с декабрем 2022 года – на 3%, по сравнению с мартом 2022 года – на 9,2%. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,3%, 0,9% и 2,3%, соответственно. Тарифы на услуги в марте по сравнению с февралем увеличились на 0,6%, по сравнению с декабрем 2022 года – на 4,1%, по сравнению с мартом 2022 года – на 5,5%. Белоруссия предложила российским авиакомпаниям субсидии

В конце марта в Национальном банке Белоруссии (центробанке) отмечали, что темпы прироста потребительских цен в последние месяцы складываются на низких уровнях. Там подчеркивали, что это способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции, которая может снизиться до однозначных значений уже к концу первого квартала 2023 года.

Инфляция в Белоруссии по итогам 2022 года составила 12,8%, что выше первоначального прогноза властей: планировалось удержать ее на уровне 6%. Годовая инфляция в Белоруссии в феврале 2023 года составила 11,7%, в январе — 12%. На 2023 год власти Белоруссии запланировали инфляцию в размере 7-8%.