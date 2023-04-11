МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Доля рубля в расчетах за экспортные поставки на конец прошлого года превысила 30%, сравнявшись с долей доллара и заметно превысив долю евро, говорится в аналитических материалах Банка России. Раскрыта угроза, которую таит в себе новый курс рубля

"После перевода оплаты за поставки природного газа в недружественные страны в рубли в мае 2022 года существенно выросла доля национальной валюты в экспортных поставках (превысив 30% на конец года), сравнявшись с долей доллара США и заметно превысив долю евро", — сообщил регулятор.

"Тем не менее даже к концу 2022 года суммарный вес доллара США и евро в расчетах как за экспортные, так и за импортные поставки составлял немногим менее 50%, что соответствует в целом сложившейся страновой структуре внешней торговли Российской Федерации, но также может свидетельствовать и о сохранении для российских компаний и их контрагентов расчетных рисков и рисков блокировки активов со стороны недружественных стран", — добавил Центробанк.