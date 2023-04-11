ЦЮРИХ, 11 апр — ПРАЙМ. Руководитель Государственного секретариата Швейцарии по экономике (Seco) Элен Будлигер-Артиеда отвергла заявление посла США Скотта Миллера о том, что Берн мог бы заморозить еще 50-100 миллиардов долларов российских активов. По ее словам, это не официальная оценка, а США не прислали никаких соответствующих документов. В Швейцарии не ждут волны сокращений после слияния UBS и Credit Suisse

Швейцария присоединилась практически ко всем антироссийским санкциям против ЕС с 24 февраля 2022 года. Она заблокировала российские активы на сумму 7,5 миллиарда швейцарских франков (8,1 миллиарда долларов) в связи с санкциями. При этом, как сообщали местные СМИ, швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, – 17,6 миллиарда франков (свыше 19 миллиардов долларов). Всего в Швейцарии задекларировано около 50 миллиардов долларов российских средств, писало издание SonntagsZeitung.

Ранее посол США в Берне Скотт Миллер в интервью Neue Zürcher Zeitung заявил, что Швейцария могла бы заблокировать еще 50-100 миллиардов долларов активов РФ.

"Цифра в 50-100 миллиардов франков была распространена как возможная оценка российских денежных средств под управлением, и это было сделано не администрацией. Но не все россияне подпадают под санкции, а лишь незначительное меньшинство. Швейцария заморозила 7,5 миллиарда франков, что составляет чуть более трети от 21,5 миллиарда евро, замороженных по всему ЕС", — заявила глава Seco в интервью изданию Neue Zürcher Zeitung. Для сравнения она напомнила, что Франция заявила о заморозке российских активов на 1,2 миллиарда евро, Германия – на 2,2 миллиарда евро.

"Мы постоянно говорим США и всем странам-партнерам: "Если у вас есть действенные зацепки, предоставьте их. Мы их рассмотрим". На сегодняшний день мы не получили ни одной от американцев", — сказала глава Seco.

В феврале правительство Швейцарии заявляло, что передача Украине российских активов, замороженных в стране, в соответствии с действующим законодательством является незаконной.