МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Доля рубля во внешних расчетах в ближайшие два года вряд ли превысит доллар, но в более отдаленной перспективе это выглядит реалистичным, сказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Калянов. Доля рубля в экспортных расчетах сравнялась с долларом и обогнала евро

Ранее во вторник Центробанк РФ сообщил, что доля рубля в расчетах за экспортные поставки на конец прошлого года превысила 30%, сравнявшись с долей доллара и заметно превысив долю евро.

"Многие дружественные страны до сих пор предпочитают использовать для расчетов по контрактам с РФ доллары и евро. Для ухода России от валютного риска необходимо номинал и расчеты по этим контрактам переводить в другие валюты и расширять структуру экспорта, увеличивая количество контрагентов по странам. Это будет диверсифицировать внешнюю торговлю и ее риски", — сказал эксперт.

"Этот процесс займет время, и в ближайшие два года не стоит ожидать, что рубль во внешних расчетах обгонит доллар США. Но на более длительном горизонте значительное снижение доли западных валют в расчетах выглядит реалистичным", — добавил Калянов.

ЦБ отметил в своем докладе, что даже при переводе расчетов в валюты дружественных стран полностью уйти от риска токсичных валют российским компаниям не получится, если валютой контрактов остаются во многом доллары США или евро. Кроме того, переход на расчеты в национальных валютах осложняют низкие двусторонние внешнеторговые обороты России с рядом дружественных стран и дисбаланс в торговле с ними.