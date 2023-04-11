МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам прошлого года упала до 27-летнего минимума — 58,36%, основным бенефициаром стали нерезервные валюты — их "вес" подскочил до максимума с середины 2012 года, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда. Доля рубля в экспортных расчетах сравнялась с долларом и обогнала евро

Согласно данным организации, доля доллара в международных валютных резервах за 2022 год упала на 0,44 процентного пункта — до 58,36%. Это стало минимальным уровнем как минимум с 1995 года — более ранней статистики МВФ не предоставляет. При этом падение доли "американца" стало сильнейшим среди всех валют.

Одновременно сократилась доля евро — на 0,12 процентного пункта, до 20,47%, юаня — на 0,11 процентного пункта, до 2,69%, а также японской иена — на 0,01 процентного пункта, до 5,51%.

В то же время "вес" фунта стерлингов увеличился на 0,14 процентного пункта, австралийского доллара — на 0,12 процентного пункта, до 1,96%, а швейцарского франка — на 0,06 процентного пункта, до 0,23%. Канадский доллар за прошлый год остался на уровне 2,38%. А вот другие валюты нарастили свою долю сразу на 0,36 процентного пункта — до 3,45%, максимума со второго квартала 2012 года.

При этом в абсолютном выражении долларовые резервы за год упали на 8,7% — до 6,471 триллиона долларов, в евро — на 8,5%, до 2,27 триллиона долларов, японских иенах — на 8,2%, до 610,9 миллиарда долларов, фунтах стерлингов — на 5,3%, до 548,9 миллиарда долларов. Также сократились резервы, номинированные в юанях, — на 11,5%, до 298,4 миллиарда долларов, австралийских долларах — на 1,7%, до 217,5 миллиарда долларов и канадских долларах — на 8,1%, до 263,7 миллиарда долларов.

Единственными бенефициарами такой динамики стали швейцарский франк, вложения резервов в который подскочили сразу на 21,7%, до 25,3 миллиарда долларов, а также нерезервные валюты, международные активы в котором увеличились на 2,8% — до 382,8 миллиарда долларов.