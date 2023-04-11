МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Банк России предупредил, что рост цен на недвижимость может способствовать замедлению ипотеки, сказано в материалах регулятора.

"Рост цен на недвижимость, приводящий к снижению доступности жилья для заемщиков, также может способствовать замедлению в ипотечном сегменте", — пишет ЦБ.

Ранее во вторник регулятор заявил, что c конца мая банки должны будут формировать дополнительные резервы по ипотеке с экстремально низкими ставками, которая была выдана после 15 марта текущего года. Под повышенное резервирование попадет ипотека, полная стоимость которой существенно ниже рыночной процентной ставки: если полная стоимость кредита ниже показателя более чем на 1/5, то резерв увеличивается на 30%, если на 1/2, то на 50%.