МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Существует риск того, что инфляция в еврозоне укоренится на уровнях выше 2,0%, поэтому Европейский центральный банк продолжит борьбу с повышенными темпами роста цен, заявил глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало. В ЕЦБ отметили устойчивость инфляции в еврозоне

ЕЦБ с июля повысил процентные ставки на 350 базисных пунктов и дальнейшее повышение представляется вероятным, поскольку инфляция по-прежнему слишком высока, а базовое ценовое давление, не отражающее динамики волатильных цен на продукты питания и энергоносители, продолжает усиливаться.

"Мы столкнулись к риском укоренения инфляции за счет ее 'базового' компонента", — сказал Виллеруа. — Инфляция стала более повсеместным явлением и потенциально приобрела дополнительную устойчивость".

При этом он отметил, что денежно-кредитная политика наиболее эффективно показала себя в борьбе именно с базовой инфляцией, поэтому, согласно его ожиданиям, годовые темпы роста цен должны к концу 2024 или 2025 годов приблизиться к целевому уровню ЕЦБ, составляющему 2,0%.

ЕЦБ на последних трех заседаниях повышал ставки на 50 базисных пунктов, однако рынки ожидают повышения лишь на 25 базисных пунктов по итогам заседания 4 мая, поскольку более постепенное ужесточение политики может быть уместным по мере приближения к пиковому уровню ставок.

"ЕЦБ переходит от спринта к гонке на длинную дистанцию", — сообщил Виллеруа. Ключевыми факторами в принятии дальнейших решений станут перспективы инфляции, показатели роста цен и эффективность трансмиссии денежно-кредитной политики, добавил он.

Участники рынка ожидают повышения ставки ЕЦБ по депозитам до пика 3,65% к концу 3-го квартала, а значит два дополнительных повышения на 25 базисных пунктов уже полностью учтены в котировках, тогда как мнения по поводу третьего повышения разошлись.