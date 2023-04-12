Годовая инфляция в России в апреле продолжит снижаться, заявила Набиуллина
Набиуллина: показатель годовой инфляции продолжит снижаться в апреле
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в апреле продолжит снижаться, сейчас темпы роста цен остаются умеренными, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Показатель годовой инфляции в марте опустился ниже 4%, и в апреле, наверное, еще снизится. Но эти низкие годовые значения преимущественно отражают очень низкие месячные темпы роста цен летом и осенью прошлого года" — сказала она, выступая в Госдуме.
Глава ЦБ добавила, что сейчас темпы роста цен в России остаются умеренными, но они все же выше, чем были летом и осенью.
https://1prime.ru/finance/20230412/840347529.html
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