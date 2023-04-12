МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в России в апреле продолжит снижаться, сейчас темпы роста цен остаются умеренными, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году

"Показатель годовой инфляции в марте опустился ниже 4%, и в апреле, наверное, еще снизится. Но эти низкие годовые значения преимущественно отражают очень низкие месячные темпы роста цен летом и осенью прошлого года" — сказала она, выступая в Госдуме.

Глава ЦБ добавила, что сейчас темпы роста цен в России остаются умеренными, но они все же выше, чем были летом и осенью.