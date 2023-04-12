МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ не считает нужным возвращаться к репатриации в страну валютной выручки — компании сейчас оплачивают ею импорт, при этом экспортеры продолжают продавать валюту даже без обязательств, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Председатель Банка России Э. Набиуллина по итогам заседания Совета директоров

Набиуллина оценила потенциал для развития российского рынка капитала

Сейчас в России норма обязательного зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках привязана к норме обязательной продажи, которая равна нулю.

"Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки и другим валютным ограничениям — на наш взгляд, это не нужно делать. То, что наши компании оставляют выручку за рубежом, — это позволяет им оплачивать необходимый импорт", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Наши компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. Может быть, доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно, они все равно ее продают, даже без обязательств", — добавила глава ЦБ.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев в понедельник заявил, что Минфин сейчас не видит необходимости пересматривать решение об отказе от обязательной продажи валютной выручки и ее репатриации в Россию.