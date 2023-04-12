МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ не считает нужным возвращаться к репатриации в страну валютной выручки — компании сейчас оплачивают ею импорт, при этом экспортеры продолжают продавать валюту даже без обязательств, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Набиуллина оценила потенциал для развития российского рынка капитала

Сейчас в России норма обязательного зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках привязана к норме обязательной продажи, которая равна нулю.

"Что касается необходимости вернуться к репатриации экспортной выручки и другим валютным ограничениям — на наш взгляд, это не нужно делать. То, что наши компании оставляют выручку за рубежом, — это позволяет им оплачивать необходимый импорт", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Наши компании-экспортеры продолжают продавать экспортную выручку. Может быть, доля продаж чуть-чуть уменьшилась, но не сильно, они все равно ее продают, даже без обязательств", — добавила глава ЦБ.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев в понедельник заявил, что Минфин сейчас не видит необходимости пересматривать решение об отказе от обязательной продажи валютной выручки и ее репатриации в Россию.