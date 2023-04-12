МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Канада намерена перевести средства от конфискованных российских активов для целей обороны и восстановления Украины, заявил в среду украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Швейцария отвергла заявление США о возможности заморозки российских активов

Ранее он приехал в Канаду, чтобы встретиться со своим коллегой Джастином Трюдо, вице-премьером Христей Фриланд, а также представителями деловых кругов и пенсионных фондов Канады.

"Новые санкции. Канада ввела еще один пакет ограничений против русских юридических и физических лиц. В санкции, в частности, попала компания "Волга-Днепр", самолет АН-124, которой был заблокирован в Канаде. Следующий шаг — конфискация "Руслана" и других активов и передача их в пользу Украины. Работаем дальше ", — украинский премьер в своем Telegram-канале.

По его словам, Канада объявила о новом пакете военной помощи. Речь идет о 21 тысяче штурмовых винтовкок, 38 пулеметах и более 2,4 миллиона патронов.

Канада расширила санкции против России, новые меры коснулись 14 физических и 34 юридических лиц, сообщила во вторник пресс-служба правительства страны. В сообщении говорится, что организации в основном представляют собой военно-технические и логистические компании, а лица в основном являются высшим руководством российских компаний, оказывающих военные услуги России.