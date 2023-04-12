МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России готовит рекомендации о раскрытии ESG-информации для финансовых организаций, в том числе при продаже клиентам финансовых услуг и продуктов, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына. Спрогнозирован объем рынка ESG-облигаций в 2023 году

"Надеюсь, что в этом полугодии мы выпустим рекомендации по раскрытию информации для финансовых организаций — по раскрытию информации об их портфелях, об их инвестировании, насколько они ESG-ориентированы, как они учитывают эти практики и подходы", — сообщила она, выступая на конференции "Будущее рынка устойчивого финансирования".

Кроме того, регулятор готовит рекомендации о раскрытии ESG-составляющей при продаже финансовых услуг или продуктов.

"Предполагаем выпустить рекомендации по тому, как финансовые организации во взаимодействии с клиентом, то есть это не про раскрытие информации, а при продаже и предложении финансовой услуги или продукта клиенту, дают информацию об ESG-составляющей этого продукта или услуги", — сообщила она.

"Потому что для какого-то клиента это важно, для какого-то нет, кто-то готов чуть меньше получить прибыль, понимая, что это ESG-составляющая, кто-то к этому не готов. На такие вещи в этих рекомендациях как раз будет обращено внимание финансовых организаций", — добавила она.