Годовая инфляция в Молдавии снизилась по итогам марта
Годовая инфляция в Молдавии снизилась по итогам марта до 22 процентов
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КИШИНЕВ, 12 апр — ПРАЙМ. Средние потребительские цены за последние 12 месяцев выросли на 22% в Молдавии по итогам марта, месяцем ранее было 26%, следует из сообщения пресс-службы Национального бюро статистики страны.
"Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в марте 2023 г. по сравнению с мартом 2022 г. (за последние 12 месяцев) увеличились на 22%, в том числе на продовольственные товары на 22,2%, непродовольственные товары на 11,9% и услуги, оказываемые населению, на 37,7%", — говорится в ежемесячном отчете о росте инфляции.
В том числе овощи в марте подорожали на 11,8%, однако снизились цены на яйца и растительное масло — на 12% и 0,5% соответственно. В категории оказанных населению услуг больше всего вырос тариф на теплоэнергию — на 43,9%.
Ранее глава центробанка Октавиан Армашу сообщил, что пик инфляции в стране уже был преодолен. Уровень годовой инфляции в Молдавии по итогам февраля достигал отметки в 26%, сообщало ранее статбюро.
https://1prime.ru/finance/20230412/840349290.html
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