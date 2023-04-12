КИШИНЕВ, 12 апр — ПРАЙМ. Средние потребительские цены за последние 12 месяцев выросли на 22% в Молдавии по итогам марта, месяцем ранее было 26%, следует из сообщения пресс-службы Национального бюро статистики страны. Молдавия сократила в марте объем потребления российского газа

"Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в марте 2023 г. по сравнению с мартом 2022 г. (за последние 12 месяцев) увеличились на 22%, в том числе на продовольственные товары на 22,2%, непродовольственные товары на 11,9% и услуги, оказываемые населению, на 37,7%", — говорится в ежемесячном отчете о росте инфляции.

В том числе овощи в марте подорожали на 11,8%, однако снизились цены на яйца и растительное масло — на 12% и 0,5% соответственно. В категории оказанных населению услуг больше всего вырос тариф на теплоэнергию — на 43,9%.

Ранее глава центробанка Октавиан Армашу сообщил, что пик инфляции в стране уже был преодолен. Уровень годовой инфляции в Молдавии по итогам февраля достигал отметки в 26%, сообщало ранее статбюро.