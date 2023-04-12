МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России повысил оценку оттока капитала из России в 2022 году: положительное сальдо финансовых операций частного сектора теперь оценивается в 227 миллиардов долларов против февральских 217 миллиардов долларов, при этом вывод денег из страны по сомнительным основаниям является "совсем небольшим" и составляет лишь 1 миллиард долларов, следует из заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Набиуллина выступила против возврата к репатриации валютной выручки

Финансовые операции частного сектора представляют собой данные об операциях, отраженных в финансовом счете платежного баланса. Когда сальдо финансовых операций частного сектора положительное, то это означает, что приобретение резидентами иностранных финансовых активов превышает их обязательства перед нерезидентами, и в стране складывается ситуация чистого кредитования нерезидентов или оттока капитала. ЦБ в феврале сообщил, что отток капитала из России в 2022 году ускорился в 2,9 раза по сравнению с годом ранее — до 217 миллиардов долларов.

"Это финансовый счет… 227 миллиардов (долларов – ред.). Там действительно есть разные составляющие, конкретно количественно сколько, мы, к сожалению, дать не можем", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме. Таким образом, оценка была повышена.

Глава ЦБ также призвала не путать показатель сальдо финансовых операций частного сектора с оттоком капитала, поскольку сам ЦБ под термином "отток капитала" понимает вывод средств из России по сомнительным основаниям. "Его (положительное сальдо финансового счета — ред.) нельзя путать с оттоком капитала, иногда такая путаница есть. То, что мы называли всегда оттоком капитала — это вывод денег по сомнительным, подозрительным основаниям, он сейчас совсем небольшой — около миллиарда долларов, по которым могут быть проблемы", — указала Набиуллина. Набиуллина назвала причины текущего ослабления рубля

При этом финансовый счет содержит в том числе средства компаний на депозитах в иностранных банках, которые могут идти на закупку импортных товаров, а могут быть, действительно, выведенным капиталом, "который не собирается возвращаться в страну", добавила она.

"Потому что, если это авансирование импорта, торговое финансирование некорректно называть оттоком капитала, это возвращается в виде товаров и так далее. Разделить эту величину практически невозможно, потому что у нас такой статистики нет. Но некоторые вещи тем не менее есть. Мы оценивали по косвенным показателям: где-то четверть сальдо финансового счета, оно 227 миллиардов в этом году, это как раз торговые кредиты и авансы, часть при этом в этом сальдо финансового счета — это оплата внешних долгов, которые были у компаний, у банков, сумма там тоже достаточно большая", — рассказала глава ЦБ.

Как уточнил зампред регулятора Алексей Заботкин, оплата внешних долгов составляет порядка 40 миллиардов долларов.