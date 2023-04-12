МВФ спрогнозировал уровень госдолга России в 2023 — 2028 годах
МВФ: госдолг России в 2023 году вырастет до 24,9 процента ВВП, но сократится в 2028 году
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ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Уровень государственного долга РФ в 2023 году увеличится до 24,9% ВВП, однако к 2028 году сократится до 21,5% ВВП, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно табличным расчетам организации, российский госдолг повысится до 25,3% ВВП в 2024 году, сохранится на этом уровне в 2025 году, после чего перейдет к последовательному снижению до 24,3% и 23,2% ВВП в 2026 и 2027 годах соответственно.
По итогам 2022 года, по оценке МВФ, госдолг России составил 19,6% ВВП.
https://1prime.ru/finance/20230412/840351544.html
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