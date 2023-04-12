ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Уровень государственного долга РФ в 2023 году увеличится до 24,9% ВВП, однако к 2028 году сократится до 21,5% ВВП, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). В МВФ раскрыли, каким будет глобальный госдолг в 2028 году

Согласно табличным расчетам организации, российский госдолг повысится до 25,3% ВВП в 2024 году, сохранится на этом уровне в 2025 году, после чего перейдет к последовательному снижению до 24,3% и 23,2% ВВП в 2026 и 2027 годах соответственно.

По итогам 2022 года, по оценке МВФ, госдолг России составил 19,6% ВВП.