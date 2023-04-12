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2023
https://1prime.ru/finance/20230412/840351600.html
МВФ спрогнозировал уровень госдолга Китая в ближайшие годы
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. Уровень госдолга Китая в 2023 году вырастет до 82,4% ВВП и продолжит повышаться, достигнув 104,9% ВВП в 2028 году, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ)... ПРАЙМ, 12.04.2023
финансы, экономика, новости, китай, мвф, ввп китая, госдолг китая
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Уровень госдолга Китая в 2023 году вырастет до 82,4% ВВП и продолжит повышаться, достигнув 104,9% ВВП в 2028 году, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно табличным расчетам организации, госдолг КНР в 2024 году увеличится до 87,2% ВВП, а отметку в 100% перейдет в 2027 году, составив 100,8% ВВП.
В 2022 году уровень госдолга Китая, по оценкам МВФ, составил 77,1% ВВП.