ВАШИНГТОН, 12 апр — ПРАЙМ. Уровень госдолга Китая в 2023 году вырастет до 82,4% ВВП и продолжит повышаться, достигнув 104,9% ВВП в 2028 году, следует из доклада Международного валютного фонда (МВФ). МВФ спрогнозировал уровень госдолга России в 2023 — 2028 годах

Согласно табличным расчетам организации, госдолг КНР в 2024 году увеличится до 87,2% ВВП, а отметку в 100% перейдет в 2027 году, составив 100,8% ВВП.

В 2022 году уровень госдолга Китая, по оценкам МВФ, составил 77,1% ВВП.