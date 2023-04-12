МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ видит предпосылки к росту нефтегазовых доходов, что позволит вскоре не только тратить, но и пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ), сказал журналистам замминистра Владимир Колычев. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 5,1 миллиарда рублей

Как заявил накануне президент России Владимир Путин, ожидается, что во втором квартале на фоне роста нефтяных цен в бюджет начнут поступать дополнительные нефтегазовые доходы.

"Мы не знаем, ни у кого нет точного понимания того, что будет с ценами на нефть, поэтому тут можно гадать. Сейчас они действительно подросли, дисконт нашей нефти, которая реализуется, тоже постепенно снижается. Плюс мы приняли закон, который тоже вводит нормативный уровень дисконта… Может быть, тот нормативный уровень дисконта очень высокий и, может быть, его тоже надо постепенно снижать. На этом фоне в принципе, да, есть предпосылки к ожиданию того, что нефтегазовые доходы будут постепенно расти", — сказал Колычев, добавив, что это видно уже сейчас по росту цен на российскую нефть, стоимость которой в начале апреля достигла 60 долларов за баррель.

Кроме того, комментируя вопрос, возможна ли ситуация, при которой будет происходить не только расходование ФНБ, но и его пополнение, представитель Минфина ответил, что такое вполне вероятно в скором времени. В частности, речь идет о части средств ФНБ, которая связана с бюджетным правилом. В Минфине допустили всплески по расходам бюджета в 2023 году

"Такую ситуацию нельзя исключать, то есть при превышении фактических поступлений над базовыми действительно будет пополняться ФНБ. У нас базовое — это 8 триллионов, и это примерно соответствует (заложенным параметрам — ред.) при текущей добыче, при текущем соотношении курса — это примерно соответствует 60 плюс или минус долларам за баррель реализуемой экспортной нашей нефти. В принципе мы уже близки к этим значениям, поэтому нельзя сказать, что невероятно. Если будет нефть устойчиво выше 60 долларов за баррель, то да, вполне возможно, что мы обратно будем пополнять фонд", — пояснил он.

Кроме того, как добавил представитель министерства, Минфин не исключает возможности того, что доля евро в ФНБ к концу года будет обнулена. "Я говорил, что у нас предусмотрено использование ФНБ помимо бюджетного правила и вот, скорее всего, когда оно будет задействовано, мы не знаем пока, когда эти ресурсы потребуются — обычно в конце года — вот тогда этот объем и реализуется", — добавил он.

Объем нефтегазовых доходов бюджета РФ за январь-март составил 1,635 триллиона рублей, что на 45% ниже показателей прошлого года. Объем ФНБ в марте составил 11,906 триллиона рублей. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 апреля было размещено 10,399 миллиарда евро, 292,589 миллиарда юаней, 140,7 миллиона рублей, 527,382 тонны золота в обезличенной форме.