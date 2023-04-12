Минфин спрогнозировал ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 году
Замглавы Минфина Колычев: ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 году будут выше прогноза
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2023 года будут на уровне или даже выше прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев.
"Что касается ненефтегазовых доходов, то мы в принципе более или менее в плане идем, то есть первый квартал был с небольшим минусом, но это просто высокая база прошлого года была. Дальше мы ожидаем, что будет существенный плюс, и выйдем на цифры, которые в законе. Может быть, даже повыше будут", — сказал замминистра.
Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о показателях по итогам года, он ответил утвердительно.
https://1prime.ru/finance/20230412/840353693.html
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