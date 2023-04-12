МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает, что ненефтегазовые доходы федерального бюджета по итогам 2023 года будут на уровне или даже выше прогноза, сказал журналистам замглавы Минфина Владимир Колычев. В Минфине заявили, что справедливый курс рубля крепче текущего

"Что касается ненефтегазовых доходов, то мы в принципе более или менее в плане идем, то есть первый квартал был с небольшим минусом, но это просто высокая база прошлого года была. Дальше мы ожидаем, что будет существенный плюс, и выйдем на цифры, которые в законе. Может быть, даже повыше будут", — сказал замминистра.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о показателях по итогам года, он ответил утвердительно.