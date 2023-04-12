МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ считает возможными всплески по объемам расходов бюджета в текущем году, но все параметры остаются в рамках закона о бюджете, заявил журналистам замминистра Владимир Колычев. Доходы российского бюджета начали догонять расходы

"В течении оставшегося года вероятно ещё могут быть такие всплески, такие пики, тоже связанные с контрактуемыми обязательствами, которые могут большими суммами сразу проходить, потому что там доля авансов большая. В какие месяцы это будет, мы не знаем, но такие (всплески — ред.) возможны", — сказал он, комментируя показатели расходов федерального бюджета.

Представитель Минфина также обратил внимание на то, что "объем расходов, который в год в целом – он предопределен законом о бюджете". " Больше его не может быть до тех пор пока, по крайней мере, закон не поправят. Тут только вопрос в том, как он (объем — ред.) распределен внутри года по месяцам, кварталам и так далее. В этом году особенность лишь в том, что часть расходов контрактуемых прошла в январе-феврале большими суммами и это более равномерными делает годовые расходы", — пояснил замминистра.

"В марте уже в принципе видно было, что расходы пришли в какую-то годовую норму", — добавил он.

По предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет РФ в январе-феврале, был исполнен с дефицитом в 2,581 триллиона рублей, а объем расходов федерального бюджета в январе-феврале 2023 года составил 5,744 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 52%. Такой показатель расходов, как объясняли в министерстве, был связан с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам.

Однако за январь-март министерство предварительно оценило объем доходов бюджета на уровне 5,677 триллиона рублей, что на 21% ниже поступлений за аналогичный период прошлого года. Расходы за квартал составили 8,077 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34%.

Согласно закону федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП).