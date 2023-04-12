Средняя максимальная ставка по вкладам у российских банков осталась на уровне 7,68 процента
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, остается на уровне 7,68% пять декад подряд, следует из материалов Банка России.
Показатель непрерывно рос с начала октября, но в конце прошлого года стал снижаться. А начиная с третьей декады февраля ставка держится на уровне 7,68%.
Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.
https://1prime.ru/finance/20230412/840355026.html