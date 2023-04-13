МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 31 марта по 7 апреля увеличились на 1,2% и составили 600,8 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. Банк России продал на внутреннем рынке юаней на 3,7 миллиарда рублей

"Объем международных резервов по состоянию на 7 апреля составил 600,8 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 6,9 миллиарда долларов США, или на 1,2%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

На 31 марта показатель находился на уровне 593,9 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.