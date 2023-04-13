ЦБ ограничил операции по торговым счетам восьми физлиц из-за манипуляций на срочном рынке
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ ограничил операции по торговым счетам восьми физических лиц из-за их манипуляций на срочном рынке, которые привели к существенным отклонениям объема торгов, сообщил финансовый регулятор.
"Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах акциями ПАО "Инвест-Девелопмент"… Операции, относящиеся к манипулированию рынком, совершались с 06.02.2020 по 10.09.2020 по брокерским счетам Лебедева Андрея Владимировича, Лебедевой Галины Петровны, Костина Владимира Михайловича, Сониной Клавдии Алексеевны, с 22.09.2020 по 28.03.2022 — по счетам Дмитриева Михаила Алексеевича, Дмитриева Алексея Михайловича, Дмитриевой Веры Анатольевны, Дмитриевой Ольги Олеговны", — говорится в сообщении ЦБ.
"Банк России ограничил операции по торговым счетам лиц и принял меры по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем. В отношении ряда лиц приняты меры в рамках административного производства",- сообщается там же.
Отмечается, что участники обеих групп между собой являются родственниками и согласованно совершали взаимные сделки с акциями в режиме основных торгов, подразумевающем анонимность контрагентов. Своими действиями они создавали тренд на повышение цены акций для возможного заработка при их дальнейшей продаже другим участникам рынка.
Взаимные сделки групп составляли 100% объема торгов и фактически формировали рынок акций, что создавало искусственный спрос на фоне отсутствия заявок иных участников и приводило к существенным отклонениям параметров цены и объема торгов акциями.
ЦБ РФ заявил также, что в целях предупреждения манипулирования рынком организатором торговли принято решение об исключении с 22 мая акций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
https://1prime.ru/finance/20230413/840364335.html