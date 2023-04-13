МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ ограничил операции по торговым счетам восьми физических лиц из-за их манипуляций на срочном рынке, которые привели к существенным отклонениям объема торгов, сообщил финансовый регулятор. Центробанк запустит сервис для проверки бизнеса на сомнительные операции

"Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах акциями ПАО "Инвест-Девелопмент"… Операции, относящиеся к манипулированию рынком, совершались с 06.02.2020 по 10.09.2020 по брокерским счетам Лебедева Андрея Владимировича, Лебедевой Галины Петровны, Костина Владимира Михайловича, Сониной Клавдии Алексеевны, с 22.09.2020 по 28.03.2022 — по счетам Дмитриева Михаила Алексеевича, Дмитриева Алексея Михайловича, Дмитриевой Веры Анатольевны, Дмитриевой Ольги Олеговны", — говорится в сообщении ЦБ.

"Банк России ограничил операции по торговым счетам лиц и принял меры по недопущению аналогичных нарушений в дальнейшем. В отношении ряда лиц приняты меры в рамках административного производства",- сообщается там же.

Отмечается, что участники обеих групп между собой являются родственниками и согласованно совершали взаимные сделки с акциями в режиме основных торгов, подразумевающем анонимность контрагентов. Своими действиями они создавали тренд на повышение цены акций для возможного заработка при их дальнейшей продаже другим участникам рынка. ЦБ назвал среднюю максимальную ставку по вкладам в российских банках

Взаимные сделки групп составляли 100% объема торгов и фактически формировали рынок акций, что создавало искусственный спрос на фоне отсутствия заявок иных участников и приводило к существенным отклонениям параметров цены и объема торгов акциями.

ЦБ РФ заявил также, что в целях предупреждения манипулирования рынком организатором торговли принято решение об исключении с 22 мая акций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам.