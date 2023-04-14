МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 7 апреля составил 16,996 триллиона рублей после 16,855 триллиона на 31 марта, сообщил Банк России. ЦБ отметил интерес российских банков к цифровому рублю

Таким образом, денежная база за неделю выросла на 140,8 миллиарда рублей, или на 0,8%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.