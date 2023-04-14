МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Западу не удается "упаковать" в нормы закона заморозку российских активов, все подобные попытки обернутся провалом, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Охота за "сокровищами Набиуллиной" обречена на провал, пишет Die Welt

По его словам, "бандитские" действия коллективного Запада противоречат международному праву и выглядят незаконными с любой точки зрения. Сейчас стало очевидно, что такие антироссийские меры не получится уложить в рамки закона, добавил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва требует разблокировки активов и будет наблюдать за развитием событий.

Ранее, по данным издания Welt, Еврокомиссия признала, что замороженные на фоне СВО активы российского Центробанка придется вернуть после завершения украинского конфликта.