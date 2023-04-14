МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Давление на РФ вряд ли ослабнет, важно сохранить стабильность финансовой системы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"При этом, конечно, важно сохранить стабильность финансовой системы вопреки действиям недружественных стран. Очевидно, что давление на нашу страну вряд ли ослабнет", — сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".