Мишустин заявил о необходимости заместить ушедший иностранный капитал
Мишустин призвал обеспечить рост рублевых займов и заместить ушедший иностранный капитал
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить по возможности ушедший зарубежный капитал.
"В процессе укрепления финансового суверенитета нужно не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить в той мере, в какой возможно, ушедший зарубежный капитал", — сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".
Мишустин напомнил, что правительство перезапустило ряд инструментов, чтобы распределить риски между инвесторами и государством: на это направлены механизмы поручительств, институтов развития, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, Фабрика проектного финансирования.
https://1prime.ru/finance/20230414/840373550.html
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