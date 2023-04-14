МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить по возможности ушедший зарубежный капитал. Россия остается открытой для инвесторов, заявил Мишустин

"В процессе укрепления финансового суверенитета нужно не просто обеспечить рост рублевых займов, но и заместить в той мере, в какой возможно, ушедший зарубежный капитал", — сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".

Мишустин напомнил, что правительство перезапустило ряд инструментов, чтобы распределить риски между инвесторами и государством: на это направлены механизмы поручительств, институтов развития, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, Фабрика проектного финансирования.