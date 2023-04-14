МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 апреля составил 23,788 триллиона рублей после 23,985 триллиона на 1 марта, сообщил Банк России. Мишустин призвал обеспечить стабильность финансовой системы

Таким образом, за месяц показатель снизился на 197,2 миллиарда рублей, или на 0,8%.

Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (16,422 триллиона рублей на 1 марта). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,238 триллиона), обязательные резервы (265,4 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (5,061 триллиона рублей).