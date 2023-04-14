Денежная база России в широком определении снизилась за март
Денежная база России в широком определении снизилась на 1 апреля до 23,78 триллиона рублей
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 апреля составил 23,788 триллиона рублей после 23,985 триллиона на 1 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, за месяц показатель снизился на 197,2 миллиарда рублей, или на 0,8%.
Основную часть денежной базы в широком определении составили наличные деньги в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций (16,422 триллиона рублей на 1 марта). Кроме того, она включает в себя корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (2,238 триллиона), обязательные резервы (265,4 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (5,061 триллиона рублей).
https://1prime.ru/finance/20230414/840375204.html
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