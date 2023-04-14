МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. "Цикл судного дня", о котором предупредил Международный валютный фонд (МВФ), становится все ближе, пишет обозреватель Sabah Керем Алкин. Раскрыта еще одна причина обвала доллара

Он напомнил о том, что на текущей неделе в Вашингтоне проходила "весенняя" серия ежегодных совещаний, проводимых совместно МВФ и Всемирным банком. Сделанное в это время заявление о "цикле судного дня" привлекло большое внимание.

Обозреватель объяснил, что под этим выражением подразумевается возникновение вместе с возможным глобальным банковским кризисом долгового кризиса в глобальном масштабе. Причем сегодня все чаще высказываются опасения о том, что прежде всего США, некоторые ведущие страны ЕС, Великобритания, Бразилия и даже Китай в ближайшие пять лет могут войти во вращающуюся "спираль" особенно по соотношению государственного долга к национальному доходу.

Эпидемия коронавируса и конфликт вокруг Украины — два "черных лебедя" мировой экономики — повлекли за собой множество трудностей и сбоев в глобальной цепочке поставок. Ведущие экономики мира борются с проблемами в сфере производства, дальнейшее ужесточение курса денежно-кредитной политики вызовет риск рецессии, снижение налоговых поступлений, рост бюджетного дефицита и увеличение государственных заимствований.

В этой связи тот факт, что ведущие центральные банки, такие как Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ), продолжают ужесточать свою денежно-кредитную политику в целях противодействия "базовой инфляции", также может актуализировать процесс, способный вызвать "цикл судного дня", на который указывает МВФ, заключил Алкин.