МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) за кредитными каникулами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин обсудил с правительством дополнительные меры поддержки семей

До принятия закона, в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года.

Закон продлевает предельный срок обращения таких заемщиков за кредитными каникулами по 31 декабря 2023 года. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснял РИА Новости, что закон продлевает до конца года кредитные каникулы, которые изначально были введены в 2020 году как "антиковидные". При этом параллельно Госдума будет работать над "вечным" законом и стремиться принять его до конца весенней сессии, а если не получится, то в осеннюю сессию, добавил он.

Законопроект, закрепляющий на постоянной основе право граждан на каникулы по потребительским кредитам, Госдума приняла в первом чтении в декабре 2022 года.

С 1 апреля 2020 года граждане, ИП и субъекты МСП на фоне эпидемии коронавируса получили возможность обратиться за кредитными каникулами в случае снижения дохода на 30% и более. Кредитные каникулы предоставлялись на период до полугода. Позднее эта мера была продлена по 31 марта 2023 года, причем право на льготный период получили также граждане и субъекты МСП, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от международных санкций.

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута на съезде АРБ в начале апреля сообщил, что население, а также малый и средний бизнес с марта 2022 года воспользовались кредитными каникулами почти на 2 триллиона рублей. При этом эффективность кредитных каникул как инструмента поддержки весьма высокая, заметил он. По данным ЦБ, порядка 80-85% заемщиков, а по некоторым видам кредитов — 75% и выше, после завершения каникул возвращаются в нормальный график платежей.