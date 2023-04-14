2023-04-14T22:15:12+03:00
2023-04-14T22:15:12+03:00
2023-04-14T22:15:12+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230414/840379915.html
Минфин изучает вопрос реинвестирования невостребованных средств инвесторов
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МИНФИН РФ РАБОТАЕТ НАД ВОПРОСОМ ВОЗМОЖНОСТИ РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ ИНВЕСТОРЫ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН НЕ ХОТЯТ ЗАБИРАТЬ — СИЛУАНОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 14.04.2023
финансы, новости, россия, минфин, реинвестирование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНФИН РФ РАБОТАЕТ НАД ВОПРОСОМ ВОЗМОЖНОСТИ РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ, КОТОРЫЕ ИНВЕСТОРЫ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН НЕ ХОТЯТ ЗАБИРАТЬ — СИЛУАНОВ
Новость дополняется