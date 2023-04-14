МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Платеж с бизнеса в бюджет не рассматривается на ежегодной основе, это единоразовая выплата, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Силуанов рассказал об обсуждении идей изменения механизма налогообложения

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей.

"Обсуждая с бизнесом предложение о разовом сборе, речь шла, конечно, о единоразовой акции. Мы сегодня не обсуждаем вопрос о таких сборах на ежегодной основе. Поэтому механизм у нас отработан", — сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

Он напомнил, что взнос не коснется малого и среднего бизнеса, не затронет ряд отраслей, в том числе тех, по которым уже были приняты решения по изъятию свердоходов.

"Мы говорим именно о изъятии доходов сверх нормального уровня, части сверхдоходов. Поэтому механизм с бизнесом отработан, по итогам анализа данных по финансовым результатам за первый квартал мы в ближайшее время внесем соответствующий законопроект", — подчеркнул министр.