МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Все бюджетные планы России будут исполнены, несмотря на низкую цену нефти, заявил министр финансов Антон Силуанов. Нефть дешевеет на опасениях рецессии в США

"Сейчас уже цена подросла, но это не самое главное. Самое главное, что мы знаем, как обеспечить все наши планы финансовыми ресурсами. Это будет сделано. Все те расходные обязательства, которые есть, они будут выполнены", — сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24", комментируя вопрос о том, стоит ли ожидать каких-то расходных статей из-за того, что цена нефти марки Urals в марте составила 47,85 доллара за баррель, при этом в бюджете была заложена цена в 70 долларов за баррель.

Ранее в пятницу министр сказал, что Минфин РФ не планирует вносить изменений в бюджет 2023 года, по-прежнему ожидает дефицит 2% ВВП. Тогда же он заявил, что сохраняются планы выхода на сбалансированный бюджет в 2025 году.

Комментируя в интервью прогнозы по дефициту и возможность превышения этого показателя, Силуанов ответил: "Я не думаю, что это какой-то будет критический показатель. Самое главное, что мы выполним все наши задуманные планы и все, что у нас предусмотрено. Это ни люди, ни бизнес, никто не почувствует колебаний в объеме поступающих доходов в федеральный бюджет. Это самое главное. Это наша задача. Чтобы все планы были наполнены финансами. Так это и будет".