ВАРШАВА, 17 апр — ПРАЙМ. Американский банк Exim и агентство Development Finance Corporation выделят Польше четыре миллиарда долларов на строительство малых ядерных реакторов три миллиарда долларов, заявил посол США в Варшаве Марк Бжезинский. Захарова объяснила, на чем строятся польско-украинские отношения

Дипломат в понедельник присутствовал на церемонии подписания соглашений о намерениях, касающихся в том числе реакторов BWRX-300 от Hitachi Nuclear Energy. По его словам, Польша нуждается в новых энергетических решениях для защиты от российского влияния, выполнения климатических обязательств и продвижения экономического развития.

"Мы сегодня сделали важный шаг для польского будущего. Энергетика будет важной частью польско-американского сотрудничества в ближайшие сто лет", — добавил Бжезинский.

Польский энергетический концерн ORLEN планирует реализовать проект по созданию малого ядерного реактора в 2020-х годах, для чего сформировал совместное предприятие ORLEN Synthos Green Energy, которое должно отвечать за подготовку и коммерциализацию в Польше технологий микро- и малых ядерных реакторов.

Для создания BWRX-300 требуется только около трети времени, необходимого для строительства традиционной крупной АЭС. Кроме того, стоимость строительства ниже примерно на 30 процентов из расчета мегаватт энергии.