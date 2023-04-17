Страховщики предупредили об уязвимости финансового сектора США
Swiss RE: финансовый сектор США уязвим из-за давления в сфере коммерческой недвижимости
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ЖЕНЕВА, 17 апр — ПРАЙМ. Рост экономики США ослаблен, а финансовый сектор уязвим из-за давления в секторе коммерческой недвижимости, говорится в опубликованном докладе на сайте института страховой компании Swiss RE.
"Давление в офисном секторе и ужесточение стандартов кредитования бросают вызов коммерческой недвижимости США, способствуя ухудшению перспектив экономического роста и уязвимости финансового сектора. Хотя давление вряд ли будет представлять системные риски, мы ожидаем, что коррекция продлится несколько лет", — сказано в документе.
По мнению экспертов института, небольшие банки США сталкиваются с дополнительными уязвимостями, и существует риск дальнейшего ухудшения состояния активов в случае экономического спада.
"Офисный сектор испытывает наибольший стресс из-за растущего риска дефолта по кредиту, сложной ситуации с рефинансированием и снижения аппетита к дополнительным инвестициям в акции", — добавляется в докладе.
По мнению Swiss Re, сокращение количества доступных офисов окажет давление как на небольшие банки, так и на страховщиков, но ожидается, что проблемы будут "более острыми" для первых, и "вряд ли они будут представлять системные угрозы" финансовой стабильности.
https://1prime.ru/finance/20230417/840398903.html
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