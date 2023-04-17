ЖЕНЕВА, 17 апр — ПРАЙМ. Рост экономики США ослаблен, а финансовый сектор уязвим из-за давления в секторе коммерческой недвижимости, говорится в опубликованном докладе на сайте института страховой компании Swiss RE. В США назвали самый грандиозный просчет Запада за всю историю

"Давление в офисном секторе и ужесточение стандартов кредитования бросают вызов коммерческой недвижимости США, способствуя ухудшению перспектив экономического роста и уязвимости финансового сектора. Хотя давление вряд ли будет представлять системные риски, мы ожидаем, что коррекция продлится несколько лет", — сказано в документе.

По мнению экспертов института, небольшие банки США сталкиваются с дополнительными уязвимостями, и существует риск дальнейшего ухудшения состояния активов в случае экономического спада.

"Офисный сектор испытывает наибольший стресс из-за растущего риска дефолта по кредиту, сложной ситуации с рефинансированием и снижения аппетита к дополнительным инвестициям в акции", — добавляется в докладе.

По мнению Swiss Re, сокращение количества доступных офисов окажет давление как на небольшие банки, так и на страховщиков, но ожидается, что проблемы будут "более острыми" для первых, и "вряд ли они будут представлять системные угрозы" финансовой стабильности.