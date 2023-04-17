МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Банк России наряду с криптовалютой готов отработать и использование цифровых финансовых активов для международных расчетов, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о применении криптовалюты во внешних расчетах

"Кстати, это касается не только криптовалюты, …но и нормальных цифровых финансовых активов, которые по нашему закону могут здесь обращаться… Предполагается отработать использование цифровых финансовых активов для международных расчетов", — сообщила Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди" в рамках рассмотрения годового отчета ЦБ в Госдуме.

Ранее на этой встречи она отметила, что регулятор предполагает, что криптовалюта будет использоваться во внешних расчетах в виде эксперимента.