МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) закончила обработку данных компаний за 2022 год, однако параметры взноса в бюджет еще пока обсуждаются, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов. Аналитики спрогнозировали снижение налоговых платежей в апреле

"Да", — сказал он, отвечая на вопрос о том, закончила ли ФНС обработку данных компаний за прошлый год.

Он также добавил, что не знает, сколько составит ставка единоразового платежа. По его словам, обсуждение всё ещё ведется.

"Я не знаю. Официально этот законопроект нигде не публиковался, я ничего не комментирую", — сказал он, комментируя появившуюся ранее в понедельник в СМИ информацию о том, что ставка платежа в бюджет составит 5% при досрочной уплате в октябре-ноябре 2023 года и 10% при уплате в 2024 году.

На прошлой неделе замминистра Алексей Сазанов сообщил журналистам, что министерство ожидает до конца недели получить от ФНС данные по налоговой базе компаний за 2022 год для определения параметров разового платежа бизнеса в бюджет.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей.

Кроме того, Минфин РФ прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли крупного бизнеса. Как отметил Силуанов, выступая на съезде РСПП в марте, единоразовый платеж в бюджет затронет лишь 0,1% российских компаний.